Hayata geçirdiği projelerle "yılın öğretmeni" seçildi
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Hayata geçirdiği projelerle "yılın öğretmeni" seçildi

28.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:11
Hayata geçirdiği projelerle

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Düzağaç Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Merve Yağcı, yer aldığı projelerle farkındalık oluşturduğu için kentte "yılın öğretmeni" seçildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Düzağaç Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Merve Yağcı, yer aldığı projelerle farkındalık oluşturduğu için kentte "yılın öğretmeni" seçildi.

Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğünde Özel Büro Projeler ekibinde de yer alan Yağcı, gazetecilere, yılın öğretmeninin her yıl belirli kriterlere göre açıklanan genelgeyle seçildiğini belirtti.

Bu genelgede öğretmenlerin yaptığı spordan çaldığı müzik aletine kadar belirli kriterler bulunduğunu anlatan Yağcı, özellikle akademik çalışmalara, ses getiren projelere göre bir puanlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Yağcı, bu sene Kocaeli il genelinde yılın öğretmeni seçildiğini dile getirerek, "Bugüne kadar birçok proje ve eğitim çalışmasında yer aldım. '100 Güne 100 Kitap' projesinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Pandemi döneminde İnstagram üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla çocukları nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturduk. Birçok akademisyenle aile ve öğretmen etkinlikleri yaptık. Ayrıca 17 ilde kadın kapalı cezaevlerinde çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu çalışmalarımla yılın öğretmeni seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Yağcı, bu başarıda emeği geçen Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'e teşekkür etti.

100 Güne 100 Kitap projesini Türkiye genelinde 150 okul öncesi öğretmeniyle 4 yıldır uyguladıklarını aktaran Yağcı, projeye Türkiye ve Avrupa'dan birçok okul öncesi eğitimcinin katıldığını söyledi.

Yağcı, proje kapsamında çantalarıyla birlikte kitapları her hafta çocukların evlerine gönderdiklerini belirterek, "Bu şekilde 100 kitabı ailelere ulaştırdık. Pandemi nedeniyle çocuklara kitap gönderemediğimizden İnstagram üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla çocuklara kitap okumaya devam ediyoruz. Bizler bu süreçte nitelikli çocuk kitaplarıyla ilgili planlar hazırlayarak, projeye katılan tüm öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Bu proje içinde bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla kadın kapalı cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için çocuk kütüphaneleri oluşturduk. Şu an Türkiye'nin 17 ilinde bulunan cezaevlerinde çocuk kütüphanelerimiz var. Ekip arkadaşlarımız bu cezaevlerine giderek, çocuklarla birlikte kitap okuyup etkinlik yaptılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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