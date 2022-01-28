Hayata dair sözler, hayata dair anlamlı sözler, hayata dair müthiş anlamlı sözler nelerdir?

İnsan da hayatını en güzel şekilde yaşamak ister güzel yaşayanlar hayata dair anlamlı sözler bırakır. Kimileri de hayata bir sıfır yenik başlar onlar da hayata dair acımasız ve hüzünlü sözler söyleyerek başlarlar hayat kitaplarına, hayat elveirirse kader güzele dönerse hayata dair müthiş sözler söyleyerek kapatırlar hayat kitalarını. Bizler de sizler için hayat kitabında hayata dair nasıl sözler söylenmişse o sözleri derledik. İşte hayata dair anlamlı, acımasız, hüzünlü ya da müthiş sözler.

HAYATA DAİR SÖZLER

-Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

-Nereye gideceğini bilmiyorsan bu hayatta durakların çok olur.

-Hayat, bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki her karesinde gülemiyorsun.

-Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin. Böylece, hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilirler.

-Unutma Yunus'um, bu hayattan ilham alan alemden ibret alır. İbret almayan aleme ibret olur...

-Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir; akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur.

-Hayat bir nefestir, aldığın kadar. Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat bir hevestir, daldığın kadar. - Hz. Mevlana

-Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan, yalnızca hayatı seyredersin.

-Hayat hiçbir zaman kendini bulmak ile ilgili olmamıştır. Hayat her zaman kendini yaratmakla ilgilidir.

HAYATA DAİR ANLAMLI SÖZLER

-Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz; denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz. Bir çok şeyin tadına bakacağız, sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise, gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun... - Sadri Alışık

-Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın…

-Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu hayatı doğru yaşarsan bir kez de olsa bu yeter.

-Hayatınızdaki zorlukları 'düşman' gibi görmek yerine, 'tecrübe verici dostlar' gibi algılamanızda fayda var…

-Hayatta her şey olun ama alternatif asla!

-Hayat bir oyunsa herkes kendi sahnesinde oynar…

-Yaşamak ağır bir yük omuzlarda. Yorulup çöken insanın kalkması sürer ömür boyu. Hayat durmadan ders veren bir okul, aynı zamanda teneffüse çıkmaya izin vermeyen öğretmen kadar zalim.

- Herkeste bir maske merakı; kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış.

-Sizi ne mutlu edecekse onu yapın ve 'el alem ne der' diye düşünmeyin, çünkü sadece el alem efendiniz olmakla kalmaz, kendinizi de mutsuzluğa mahkum etmiş olursunuz…

HAYATA DAİR MÜTHİŞ ANLAMLI SÖZLER

-Hayat, doğru cevapları olmayan bir sınavdır.

-Ey Hayat, istediğini yap kahrını çekeceğim gülümseyebilirsin.

-Sonra, kimseyi üzmemek için hayatlarından çıkıyorsun. Canın yana yana onlardan kaçıyorsun. Varsın ben yanayım, başkası yanmasın diyorsun. Büyüyorsun…

-Affetmek için iki kişilik erdem lazım, hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek…

-Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin.

-Provası yok hayatın, ne yeniden yaşamak mümkün, ne de yaşadıklarınızı silebilmek, önemli olan ilk defa değil son defa sevebilmek.

-Acı çekmemek için, aşkı reddetmek gerekiyordu. Bu da hayattaki kötülükleri görmemek için kendi gözlerini çıkarmak gibi bir şeydi. - Paulo Coelho

-İnsan garip bir canlıdır, büyük bir kayıp yaşamadan irfan bulamaz ve kibrinden uzaklaşamaz.

-Bu kadar oynamayın ucunda Oscar yok.

-Dünle beraber gitti, düne ait her ne varsa, bugün yeni günde, yeni bir şeyler söylemeniz ve yapmanız lazım…

-Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.

-Hayatımda biri yok, birinde hayatım var, diyebilmektir aşk. - Can Dündar

-Her şeyinizi kaybedip savaşınızı kazanırsanız kahraman, her şeyinizle birlikte savaşınızı da kaybederseniz aptalın teki gibi algılanırsınız…

-Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim.

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