Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları ve Hayat Sevince Güzel özeti!
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Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları ve Hayat Sevince Güzel özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hayat Sevince Güzel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hayat Sevince Güzel konusu, özeti ve Hayat Sevince Güzel oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hayat Sevince Güzel filminin detayları…

Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları ve Hayat Sevince Güzel özeti!
19.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:17

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayat Sevince Güzel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayat Sevince Güzel filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayat Sevince Güzel konusu nedir, Hayat Sevince Güzel oyuncuları kimler ve Hayat Sevince Güzel özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAYAT SEVİNCE GÜZEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayat Sevince Güzel, Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı, Temel Gürsu'nun yönettiği 1971 yapımı Türk filmidir. Fillmin yapımcıları Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman'dır. Filmin başrol oyuncusu Zeynep Değirmencioğlu'dur.

Genç bir kız olan Ayşe, annesi ve babasının ölümünün ardından teyzesi Handan'ın yanına taşınır. Sıcakkanlı bir kız olan Ayşe kısa sürede herkese kendisini sevdirir. Kasadaki herkesin yardımına koşan Ayşe kimsesiz çocuklar için bir kermes düzenler. Ayşe, kermese gideceği sırada bir kaza geçirir. Eksi sağlığına kavuşması için şehre gidip tedavi olması gerekir. Herkesin neşe kaynağı olan Ayşe, hastalığıyla mücadele etmek yerine hayata küser. Tüm kasaba halkı onu tedavi olmaya ikna etmek için bir araya gelip ellerinden geleni yapacaktır.

HAYAT SEVİNCE GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk gösterim tarihi: 1971

Yönetmen: Temel Gürsu

Senaryo: Hamdi Değirmencioğlu

Yapımcı: Ertem Eğilmez

Sinematografi: Cahit Engin

Oyuncular: Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar

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