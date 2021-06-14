Hayat kurtarma zinciri nedir? Hayat kurtarma zinciri halkaları nelerdir?

Hayat kurtarma zinciri nedir? sorusu son günlerde sıkça aratılıyor. İlk yardım eğitiminde bilinmesi gereken önemli konulardan biri olan hayat kurtarma zinciri, 4 halkadan oluşmaktadır. Peki, Hayat kurtarma zinciri nedir? Hayat kurtarma zinciri halkaları nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

İlk yardımın önemli konularından bir olan hayat kurtarma zinciri, son günlerde sıkça aratılıyor. İlk yardım eğitiminde bilinmesi gereken önemli konulardan biri olan hayat kurtarma zinciri, 4 halkadan oluşmaktadır. Peki,Hayat kurtarma zinciri nedir? Hayat kurtarma zinciri halkaları nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ NEDİR?

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşan ve ilk yardımın temel eğitiminde öğretilen önemli konulardan biridir. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşmaktadır. Bu halkalardan ilk ikisi ilk yardımcını görevi iken son iki halka ileri yaşam desteğine aittir.

HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ HALKALARI NELERDİR?

Hayat kurtarma zinciri 4 Halkadan oluşmaktaydı. Bunlar;

1.Halka - Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

2.Halka - Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

3.Halka - Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

4.Halka - Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

ilk yardim1İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma:

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme:

Olay/ kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

112'nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,

112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,

Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,

Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,

Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,

Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,

Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,

112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

Kurtarma (Müdahale):

Olay yerinde hasta/ yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?

Hasta/ yaralıların durumu değerlendirilir (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir,

Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir,

Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir,

Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur,

Kırıklara yerinde müdahale edilir,

Hasta/yaralı sıcak tutulur,

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmez,

Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır,

Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır).

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir: