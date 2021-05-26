Hayat kurtaran imama başarı belgesi
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Hayat kurtaran imama başarı belgesi

Hayat kurtaran imama başarı belgesi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali Dinler - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, soluk borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını, 'Heimlich' tekniğiyle kurtaran imam Emrullah Anuştekin, Kaymakam Hüseyin Çam tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, soluk borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını, 'Heimlich' tekniğiyle kurtaran imam Emrullah Anuştekin, Kaymakam Hüseyin Çam tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, boğulmayı engellemek için kullanılan 'Heimlich' tekniğiyle kurtaran imam Emrullah Anuştekin'i, makamında ağırlayarak başarı belgesi verdi.

Ziyarette imam Anuştekin'in duyarlı davranışından ötürü tebrik ettiğini belirteren Kaymakam Çam, "Saniyelerle yarışıp, çocuğa müdahale ettiğiniz için, sizi tebrik ediyorum. Çocuğumuzu hayata döndüren ilk yardım uygulaması, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu tarz hususlarla ilk yardımı bilmek ayrı, soğukkanlılıkla uygulamak ayrı öneme sahip. Hepimizin başına gelebilecek bir olay. Bu nedenle örnek davranışınızla bir kez daha ilk yardımın önemini yansıtmış oldunuz" dedi.'DİNİMİZ VE İNSANLIĞIN GEREĞİNİ YAPTIM'

İmam Anuştekin ise, "Daha önce 'Heimlich' tekniğini bildiğim için, hemen müdahalede bulundum. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette yer aldığı gibi, 'Bir insanı kurtarmak, bütün insanları kurtarmak gibidir.' Dinimizin ve insanlığın gereğini yaptım" diye konuştu.

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Hayat kurtaran imama başarı belgesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali Dinler

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