Hayat Boyu Öğrenme Haftamız Kutlu Olsun
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Hayat Boyu Öğrenme Haftamız Kutlu Olsun

Hayat Boyu Öğrenme Haftamız Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımıza bağlı her tür ve seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tabi olduğu ilgi Yönetmelik'te Haziran ayının ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendi ve bu yıl ilkini kutlama mutluluğunu yaşıyoruz.

Bakanlığımıza bağlı her tür ve seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tabi olduğu ilgi Yönetmelik'te Haziran ayının ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendi ve bu yıl ilkini kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızca, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladığımız bu haftada tüm kurumlarımızın yaşayacağı heyecanı tahmin ediyorum. Aynı heyecanı ben de kat kat fazlasıyla yaşıyorum. Her ne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele dönemine denk geldiği için el ele olamasak da yüreklerimizde sosyal mesafe tanımadan kutlayacağımız bir hafta olacağından kuşkum yok. Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın tanınırlığının artmasını, 7'den 70'e her vatandaşımıza ulaşmayı hedeflediğimiz bu hafta ile "Her zaman, Her yerde, Herkes için eğitim" felsefemizin yaygınlaştırılması adına emek veren tüm kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Haziran ayının ilk haftasında tüm Türkiye'de yaşanacak bu coşkunun hayat boyu devam etmesini diliyor; hem Genel Müdürlük çalışanı arkadaşlarımın hem de Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan tüm kurumlarımız personelinin 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutluyor; sağlıkla nicelerini hep birlikte kutlamaya devam etmeyi diliyorum. Yusuf BÜYÜK

Genel Müdür

Kaynak: Habermetre

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