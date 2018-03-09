Hayat Ağacı Derneği'ne Oyuncak Bağışı

Sivas'ta Kılıçaslan İlkokulu, belediye bünyesinde bulunan Hayat Ağacı Derneği'ne 3 koli oyuncak bağışladı.

Kılıçarslan İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın, Benim Oyuncağım Senin Oyuncak' adlı kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar Sınıf Öğretmeni Hakan Erarslan ve öğrenciler tarafından Hayat Ağacı Derneği ziyaret edilerek teslim edildi. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, öğretmen ve öğrencilere eşlik ederek, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası'nın faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Gıda Bankası'nda olmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Sınıf Öğretmeni Hakan Eraslan, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası düzenlediklerini belirterek, yaklaşık 1.5 ayda 3 koli oyuncak topladıklarını söyledi.

Kampanyaya okuldaki herkesin büyük bir heyecanla katıldığını belirten Eraslan, öğrencilerin, Hayat Ağacı Derneği vesilesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak hediye etmenin mutluluğu yaşadıklarını anlattı. - SİVAS