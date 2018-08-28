Hayat Ağacı Derneği'nden Arakan'a Yardım Eli

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, Arakan'da yaşayan Müslümanlar için su kuyusu açtırdı, bambu ev ve kadınlara özel banyo kabini kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine Gıda Bankası'ndan ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Hayat Ağacı Derneği, yurt dışında yaşayan Müslümanlara da destek oluyor.

Daha önce periyodik olarak Bayır Bucak Türkmenleri'ne, tırlarla 20'nin üzerinde insani yardım malzemesi gönderen Hayat Ağacı Derneği, bu kez Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Dernek, hayır sahiplerinin bağışları ile Arakan'da yaşayan Müslümanlar için su kuyusu açtırdı, bambu ev ve kadınlara özel banyo kabini yaptırdı.

Arakan kamplarında yaşayan Müslümanlar için her biri 370 dolar olan 10 adet küçük su kuyusu, tanesi bin 100 dolar olan 5 adet büyük su kuyusu, tanesi 150 dolardan 10 adet kadınlara özel banyo ile tanesi 200 dolardan 10 adet bambu evlerin yapımı tamamlandı.

Arakanlı Müslümanlar, Hayat Ağacı Derneği'ne katkı sağlayan Sivaslı hayır sahiplerine dua ederek, yapımı tamamlanan su kuyusu, bambu ev ve banyoları kullanmaya başladı.