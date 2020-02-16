Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar

16.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:48

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istiyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü'nün Şölen Alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı.

Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan ilgi gördü. Çıldır-Arpaçay kara yolu güzergahını kullananlar, araçlarını durdurarak fotoğraf çekti.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin maketini yaparak dikkat çekmek istediklerini belirterek, Ardahan'ın tren güzergahına eklenmesi için kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

Söz konusu trenin, Kars'tan sonra Ardahan'a varmasıyla bölgede turizmde patlama yaşanacağına inandığını dile getiren Azizoğlu, "Bu maketi yapmamızdaki tek amaç, trenin Ardahan'a gelmesidir. Ben belediye başkanı olarak maketini yaptım, inşallah bundan sonra hep birlikte asıl olanını getireceğiz." dedi.

Azizoğlu, Doğu Ekspresi ile Ardahan'daki göçün duracağına, bölgede istihdamın artacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardır soğuk bizi üşüttü. Artık sıcak bölgeler değil, turizmde soğuk bölgeler tercih ediliyor. Bundan sonra soğuğu, karı kara yani ekonomiye çevirip ısınmak istiyoruz. Onun için Doğu Ekspresi, bizim olmazsa olmazımızdır. Bütün Ardahanlılar bu konuda toplu hareket etmeli. Sonuçta hepimizin soy adı Ardahan'dır. Hep birlikte omuz omuza çalışıp bu treni Ardahan'a getireceğiz."

Maketin fotoğrafını çeken Ali Ekber Kahraman da Doğu Ekspresi'nin bölge için önemli bir yeri olduğunu kaydederek, "Çıldır, Ardahan ve Kars, kardeş yerler sonuçta. Kars'taki Doğu Ekspresi ile birçok insan bu tarafa geliyor. Bu kardan maket ise çok yaratıcı ve çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA