Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
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Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi

Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 30 yıldır kuaförlük yapan kadın, en büyük hayalini kızıyla birlikte gerçekleştirdi.

Bursa'da 30 yıldır kuaförlük yapan kadın, en büyük hayalini kızıyla birlikte gerçekleştirdi.

Nilüfer ilçesinde 10 yaşından itibaren kadın kuaförlüğü yapan Selma Yılmaz (46), çocuk yaşta çalışmaya başladığı için okula gidemedi. Hayatı mücadeleyle geçen kadının okumak içinde hep ukde olarak kaldı. Hayalinin bir parçası olan orta okul diplomasını dışarıdan okuyarak bitiren anne Gemlik Mesleki ve Eğitim Merkezinin ustalık belgesi olanlara lise diploması verdiğini duyunca hemen kayıt yaptırdı. Kızı Ceren Yılmaz da, lise öğrencisi olan anne kızıyla birlikte onun yardımları sayesinde derslerine çalıştı. Çalışmanın mükafatını ise kızıyla aynı yıl içinde diploma alarak gördü. 30 yıllık hayaline kavuşan kadın, diplomasını iş yerinin en güzel yerine asarak herkese gösteriyor.

En büyük hayaline kavuştuğunu ifade eden Selma Yılmaz, "10 yaşımda çalışma hayatına başladım. Okula gidemedim, ama hep hayalimde okumak vardı. Dışarıdan sınavlara girerek orta okul diplomasını aldım. Mesleki eğitim merkezlerinin ustalık belgesi olanlara lise diploması verdiğini öğrenince Gemlik Mesleki ve Eğitim Merkezine kayıt yaptırdım. Bu yıl kızımla birlikte lise diplomama kavuştum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Annesinin hayaline kavuştuğunu belirten Ceren Yılmaz (18), "Annem liseye başladı ve benimle birlikte bitirdi. Ben ona derslerde yardımcı oldum. Annem hayaline kavuştuğu için çok mutlu" şeklinde konuştu. - BURSA

Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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