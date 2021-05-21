Hayali olan aracı kendisi yaptı

Hayali olan aracı kendisi yaptı Hayalindeki aracı kendi imkanları ile atık malzeme kullanarak yapan Sivaslı, çok sevdiği köyünü bu araçla turluyor Hayalindeki aracı kendi imkanları ile atık malzeme kullanarak yapan Sivaslı, çok sevdiği köyünü bu araçla turluyor.

Hayali olan aracı kendisi yaptı

Hayalindeki aracı kendi imkanları ile atık malzeme kullanarak yapan Sivaslı, çok sevdiği köyünü bu araçla turluyor

SİVAS - Hayalindeki aracı kendi imkanları ile atık malzeme kullanarak yapan Sivaslı, çok sevdiği köyünü bu araçla turluyor.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde yaşayan Mustafa Adıgüzel hayali olan arabayı yapmayı başardı. Adıgüzel, benzinle çalışan aracı atık malzemelerden yaptı. Tüplü TV'nin arka kapağından aracın ön tamponunu, tiner kutusundan benzin deposu, elektrik düğmesinden ise aracın yaptı. Aracın yapımında diğer köy sakinlerinden de destek alan Adıgüzel, aracının adını da 'Göktürk' koydu.

Atık malzemeler kullandı

Mustafa Adıgüzel, çeşitli malzemeler kullanarak aracı oluşturduğunu belirtip, "Bu beni hayalimdi küçüklükten beridir bunu yapmak kafamda vardı. Bir arabanın direksiyon kutusu, amortisörler bir motosiklet amortisörleri, bir motosikletin motorunu kullandım, şanzıman aktarmaları komple hepsi el yapımı atıl malzemelerden yaptık profillerini çok düşük bir maliyete hallettik bu işi. Önü mesela bir televizyonun arka kapağıdır. Yapmak 1 buçuk sene sürdü ama her gün çalışarak değil parça parça çalışarak. Deposu gördüğünüz gibi bir tiner kutusundan yapılma, yerine yenisi gelecek. Ön tekerlerde bir revizyona gittik ön tekerleri yapılacak, ufak ufak yapa yapa gidiyor" dedi.

"Yerli arabayı yapmamız için hiçbir engel yok"

Adıgüzel, "Bizim gerçekten yerli arabayı yapmamız için herhangi bir engel yok. Benim gibi binlerce insan var Türkiye de ben meslek lisesi mezunuyum öyle mühendisler var ki Türkiye de önü açılsa imkan verilse yapılamayacak şey yok. Aracın adı için bir şeyler düşünüyordum ama muhtarımız ben koyuyum dedi. Aracı hazır sanan çok. Vakti uzun tutunca herhalde yapamayacaksın diyenler oldu" diye konuştu.

"Göktürk" ismini verdi

Hacımirza Köyü Muhtarı İbrahim Koçak, araca 'Göktürk' ismini verdiklerini belirterek, "Kardeşimiz böyle bir şey düşündü. Köyde bir kaç kişi yapabilir misin diye bir düşünceye girdi ama ben kardeşimizin yapabileceğinden emindim zaten. Uğraştı kendi çabasıyla yaptı, kullandı, testini yaptı ben çok memnun oldum, böyle bir şey yapması beni gururlandırdı açıkçası. Bana geldi dedi ki 'bunun ismini ne koyalım' aracın ismini 'Göktürk' koyalım dedim ve ismini 'Göktürk' koydum ilerleyen zamanlarda ismini de levha şeklinde yazıp aracımıza yapıştıracak ve daha profesyonel yapacağından eminim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit