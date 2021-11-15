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Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler Antalya'da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri çarşaf ile hayalet kılığına girdi, seyir halindeki araçların arasında ölümle dans etti Muratpaşa ilçesi Bahçelievler mahallesi Konyaaltı...

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu

Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler

ANTALYA - Antalya'da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri çarşaf ile hayalet kılığına girdi, seyir halindeki araçların arasında ölümle dans etti

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler mahallesi Konyaaltı caddesi üzerindeki ana yolda saat 18.00 sularında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi. Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamlamayı ihmal etmedi

Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu

Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu

Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu

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