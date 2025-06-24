Hayal Köseoğlu'na ne oldu, hastalığı ne? - SON DAKİKA

Son dönemde verdiği samimi röportajlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Yer aldığı projelerdeki güçlü performansı kadar özel hayatına dair yaptığı içten açıklamalarla da dikkat çeken Köseoğlu'nun son açıklamaları, hayranları ve takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Hayal Köseoğlu'nun hastalığı ne? Hayal Köseoğlu'na ne oldu? İşte, merak edilenlere dair tüm detaylar…

HAYAL KÖSEOĞLU'NA NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Hayal Köseoğlu'nun sağlık durumuna dair yaptığı açıklamalar, birçok kişinin ilgisini çekti. Yaşadığı süreci içtenlikle paylaşan oyuncu, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda zorlu dönemlerden geçtiğini ifade etti. Köseoğlu'nun bu açıklamaları, hem oyuncunun hayranları hem de medya takipçileri arasında derin bir yankı uyandırdı.

Hayal Köseoğlu'na ne oldu

Röportajının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyunucu, hastalığını "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor." ifadeleriyle açıkladı.

Hayal Köseoğlu'nun hastalığı ne

Paylaşımı sırasında aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini açıklayan Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." şeklinde konuştu.

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