Hayal Köseoğlu'na ne oldu, hastalığı ne? - SON DAKİKA

Hayal Köseoğlu'na ne oldu, hastalığı ne? - SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayal Köseoğlu'nun hastalığı ne? Son dönemde verdiği röportajlar ile gündeme gelen başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hayal Köseoğlu'na ne oldu, röportajında ne söyledi? İşte, detaylar…

Son dönemde verdiği samimi röportajlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Yer aldığı projelerdeki güçlü performansı kadar özel hayatına dair yaptığı içten açıklamalarla da dikkat çeken Köseoğlu'nun son açıklamaları, hayranları ve takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Hayal Köseoğlu'nun hastalığı ne? Hayal Köseoğlu'na ne oldu? İşte, merak edilenlere dair tüm detaylar…

HAYAL KÖSEOĞLU'NA NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Hayal Köseoğlu'nun sağlık durumuna dair yaptığı açıklamalar, birçok kişinin ilgisini çekti. Yaşadığı süreci içtenlikle paylaşan oyuncu, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda zorlu dönemlerden geçtiğini ifade etti. Köseoğlu'nun bu açıklamaları, hem oyuncunun hayranları hem de medya takipçileri arasında derin bir yankı uyandırdı.

Hayal Köseoğlu'na ne oldu, hastalığı ne? - SON DAKİKAHayal Köseoğlu'na ne oldu

Röportajının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyunucu, hastalığını "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor." ifadeleriyle açıkladı.

Hayal Köseoğlu'na ne oldu, hastalığı ne? - SON DAKİKAHayal Köseoğlu'nun hastalığı ne

Paylaşımı sırasında aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini açıklayan Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.