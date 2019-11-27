Hayal Kırıklığı Yaratan Google Stadia İçin Umut Var Mı?

27.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:01

Google yeni gözdesi Stadia'nın tanıtımı sonrasında beklediği tepkileri alamadı ama bu herşey bitti demek değil

Oyunseverlerin heyecanla duyurusunu bekledikleri Google Stadia oyun pazarını baştan aşağıya değiştirme iddiasıyla tanıtılmıştı

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ve yapılır yapılmaz da 14 ülkede oyunseverlerin kullanımı için açılan bu platformda oynanan bazı oyunlarda yaşanan gecikmeler büyük yankı uyandırmıştı. Stadia, konsept olarak güçlü bir donanıma sahip olmadan da istediğiniz yerde oyun konsolu veya oyun bilgisayarı gibi bir ürüne ihtiyaç duymadan oyun oynama özgürlüğü vaat eden bir platform olmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

Oyunseverlerin hayatını kolaylaştırma iddiasına sahip Stadia ilk denemeler sırasında donma, oyundan düşme gibi sorunlar yaşatınca acımasız eleştirilerin merkezi haline geldi. Bu konu hakkında Google Stadia yetkilileri ise umut vaadeden tarzda açıklamalarda bulundular. Oyun konsollarının yılları içindeki hızlı gelişmelerini kendilerine örnek aldıklarını paylaşan yetkililer, Google Stadia'nın kendini çok hızlı ve başarılı bir şekilde geliştirileceğini açıkladı.

Oyun pazarının hangi yöne doğru evrileceğini çok yakın bir süre içinde gözlemliyor olacağız. Google Stadia'yı başarılı bir platform haline getirmeyi başarırsa oyun piyasasını baştan sona değiştirebilir.