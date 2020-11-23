Havza ve 19 Mayıs'ta amaç halka daha iyi hizmet etmek

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında birbirlerine bilgilendirmelerde bulundular.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında birbirlerine bilgilendirmelerde bulundular.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette her iki başkan güncel konular hakkında sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bir birlerine bilgiler verdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza'nın Samsun ve Karadeniz'in giriş kapısı olduğunu belirterek, "Böylesi önemli bir ilçeyi ziyaret etmekten mutluluk duymaktayım. Belediyeler arası istişareler halkımıza daha iyi hizmet etmek için önemli. Havza Belediyesi'nin bilgi birikimi bu konularda bizler için önemli" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, "İlçemize ve bölge halkımıza daha kaliteli ve daha iyi hizmet etmek için bu tür istişareleri önemsiyoruz. 19 Mayıs Belediyemiz ve değerli Başkanımız Sayın Osman Topaloğlu hizmetleri ile halkımızın takdirini toplamakta. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı