Havza Tso'da Görev Dağılımı Yapıldı

Geçtiğimiz hafta yapılan Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçiminin ardından görev dağılımı yapıldı.

Yönetim kurulu başkanlığına Acar'ın getirildiği Havza TSO'da Yakup Akekin başkan yardımcısı, Dursun İkiz sayman, Recep Teber ve Yusuf Alper Gedik ise yönetim kurulu üyesi oldu.

Meclis başkanı Mustafa Başaran, yardımcısı Mustafa Köse'nin de olduğu TSO'da Dilaver Kocatepe katip, Kemal Savaş ve Saffet Ergin ise hesap inceleme komisyonu üyeliğine getirildi.

Havza TSO'da Disiplin Kurulu, Başkan Ahmet Burak Kazdal, üyeler Keramettin Aydın, Mesut Akça, Erhan Ayan, Metin Avcı ve Fatih Sağlam'dan oluştu.

Acar, genel kurula katılarak kendisini yeniden göreve layık görenlere teşekkür ederek etti.