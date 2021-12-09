Havza ESKKK Başkanı ve Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürünün acı günü

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük ile Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyük ve iş insanı Orhan Büyük'ün annesi Raziye Büyük, 75 yaşında hayata veda etti.

Evinde hayatını kaybeden Raziye Büyük'ün cenazesi, Kevser Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Havza İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Havza Belediye Başkanı Vekili Hayrettin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdürü Komiser Mustafa Balcı, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.

Ömer Büyük, acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek, "Gerek cenazemize katılarak gerekse arayarak acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Değerli büyüğümüz annemize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.