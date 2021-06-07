Havza'dan iki makale "Uluslararası Okul İdarecileri Konferansı'nda" okunacak

Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan iki okul idarecisinin yazdığı makaleler bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Okul İdarecileri Konferansı'nda" okunacak.

Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan iki okul idarecisinin yazdığı makaleler bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Okul İdarecileri Konferansı'nda" okunacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı bu yıl "2023 Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği" temasıyla 27-28 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman birçok konuğun katılacağı konferansa, Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahmut Bektaş "2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Meslek Liselerinin Akademik Başarısının Artırılması" makalesi ile Müdür Yardımcısı Esra Yılmaz ise "MEB İlkyardım Ders Modüllerinin Bilimsel İçerik ve Kovid-19 Süreci Bağlamında İncelenmesi" adlı makaleleri ile davet edildiler.

Bektaş, önemli bir konferansa davet edilmekten ötürü onur duyduklarını ifade ederek, "İlçemizi uluslararası bir konferansta temsil etmek bizler için mutluluk ve onur verici." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise konferansın okulların, tüm öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortam haline dönüşebilmesi için okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek, okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak, okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak ve okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunması amacı ile düzenlendiğini söyledi.

Sağlam, "Eğitim alanında gerçekleştirilen bir uluslararası konferansta arkadaşlarımızın çalışmalarının kabul edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Uluslararası bir platformda okullarının ve ilçemizin adını duyurarak bizleri temsil edecek arkadaşlarımızı tebrik eder, böyle çalışmaların diğer arkadaşlarımıza da örnek olmasını temenni ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu