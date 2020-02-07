Havza'da "Ufka Yolculuk" yarışmasının tanıtımı yapıldı

07.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:32

Havza'da, Türkiye genelinde bu yıl sekizincisi düzenlenecek "Ufka Yolculuk" yarışmasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere sahip çıkmanın önemli olduğuna işaret etti.

Daha güzel bir gelecek için iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe muhtacız. Kardeşliği, birlik ve beraberliği tesis etmek için önemli sorumluluklar taşımalıyız. Sevgiyi artırmak, ayrılıkları ve çekişmeleri ortadan kaldırmak için üzerimize düşen görevlerden biri de güzel adap sahibi olmaktır." dedi.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muştu da bu yıl yarışmanın temasının "adap" olduğunu söyledi.

Yarışma ile milyonlarca insanın kitap okumasının yanı sıra katılımcılara doğru ve sahih kaynaklardaki bilgilerin aktarıldığını anlatan Muştu, "Yarışma sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine henüz genç yaşlarında, hepimizin ihtiyaç duyduğu ve bir ömür boyu zihinlerde kalması gereken adap ve adabın gerektirdiği değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yarışmanın Samsun temsilcisi Kemal Uzun ise yarışma hakkında bilgi vererek, "Türkiye'nin bütün illerindeki okullarda yapılacak yarışmanın müracaatı 25 Kasım 2019'da başlamıştı. İlk olarak 29 Şubat'ta online sınav yapılacak. Barajı geçen yarışmacılar, sınava girmeye haz kazanacak. Yazılı sınav 29 Mart'ta günü yapılacak. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada ilkokul kategorisinde katılanlar, 'Edep diyarına yolculuk', ortaokul kategorisinde katılanlar, 'Edep mektebi', lise kategorisinde katılanlar ise 'İletişim, nezaket ve adap' kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Uzun, yarışmanın son 7 yılda 2 milyon 864 bin 657 kişiyle gerçekleştirildiğini aktararak, detaylı bilgi ve kayıt için "www.ufkayolculuk.com" web sitesinin ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Programa Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile okul idarecileri katıldı.

Yarışma, Server Yaşam Vakfınca Türkiye genelinde, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünce de Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Demir Çelik firmasının desteğiyle düzenleniyor.

Kaynak: AA