Havza'da toplu taşıma araçlarına jandarmadan "sivil" denetim

Son dönemde artan toplu taşıma araç kazaları nedeniyle Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sivil personelle denetim yapıldı.

Son dönemde artan toplu taşıma araç kazaları nedeniyle Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sivil personelle denetim yapıldı.

Havza Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Havza-Vezirköprü kara yolunda toplu taşımacılık yapan minibüslere yolcu gibi binerek, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıklarını denetledi.

Ortaklar mevkisinde durdurulan minibüs içindeki sivil görevli, kendisini tanıtarak yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Görevli, "Havza otogarından birlikte yola çıktık. Araç sürücüsü yol boyunca tüm kurallara uydu. Kendisine tüm sürücüler adına teşekkür ediyoruz. Biz gerekli işlemleri yapacağız. Amacımız sizlerin ve sürücülerimizin sağlıklı ve güven içinde yolculuk yapmanızı sağlamak. Denetimlerimiz devam edecek. Sizlerden ricamız, hem kendi araçlarınızda hem de toplu taşıma araçlarında sağlığınız ve güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi takmanız. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı adına sizlere hayırlı yolculuklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Hiçbir kural ihlali yapmayan sürücü, evrak kontrolünün adından trafik ekibince teşekkür edilerek yoluna devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu