Havza'da polislere sürpriz kutlama Havza'da bir grup muhtar, Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.

Havza'da bir grup muhtar, Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere giriş çıkış yasağı sonrası Teşvikiye mevkisinde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden muhtarlar, burada görev yapan polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak tatlı ikram etti.

Muhtarlar adına konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, polisin bu günlerde yoğun çalışma sürdürdüğünü belirterek, "Biz de onlara yoruldukları, vefakarlık yaptıkları günde sürpriz yapmak istedik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, asayişine, bekasına önemli katkıları ile gurur kaynağımız olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyoruz. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı oldun." dedi.

Ziyarete Havza Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zeki Kurt, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Behçelievler, Üniversite, Karşıyaka, Medrese ve İnönü mahallelerinin muhtarları katıldı.

Kaynak: AA