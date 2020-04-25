Havza'da mahallerde dezenfeksiyon çalışması
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Sebahattin Özdemir, Yeni Mahalle, Zeki Kurt, Havza, Güncel, Haber

Havza'da mahallerde dezenfeksiyon çalışması

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Havza Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde sokak sokak dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

25.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:51
Havza'da mahallerde dezenfeksiyon çalışması

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Havza Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde sokak sokak dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle ve Sondaj Mahallesi'nde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalardan ötürü Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin ve Sondaj Mahallesi Muhtarı Mahmut Bayraktar, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve tüm çalışanlarına teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Belediye olarak bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız. Halkımız evde kalsın, biz onlar için 24 saat çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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