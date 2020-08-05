Havza'da kış hazırlığı başladı Havza ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başladılar.

Havza ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başladılar.

Komşuların imece usulü yaptıkları hazırlıklar kapsamında mevsim sebzelerinden konserve, kuşburnu marmeladı, erişte, salça ve yufkanın yanı sıra turşu yapılarak, kışa hazırlanıyor.

Kış hazırlığı yapan Gülşah Şahin, konserve, tarhana, yufka, turşu ve çeşitli pekmez ve marmelatlar hazırladıklarını belirterek, "Bu işler biraz yorucu oluyor ama kışın yemek hazırlarken işlerimizi çok kolaylaştırıyor." dedi.

Şimdilerde domates bol olduğu için konserve yapımına ağırlık verdiklerini anlatan Şahin, "Aldığımız domatesleri yıkayıp doğradıktan sonra bir süre kaynatıyor ve sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağızlarını kapatıyoruz. Daha sonra kavanozları ters şekilde soğumaya bırakıyoruz. Eğer kapak tutmazsa o şişeyi boşaltıyoruz. Çünkü daha sonra bozuluyor." dedi.

Yasemin Lülebaş ise kış hazırlıklarının yiyecek maliyetini düşürdüğünü ifade ederek, "Bu ürünleri kendimiz yaptığımız için maliyet düşük oluyor. Bizleri yorsa da bu şekilde ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güvenle tüketiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA