Havza Belediyesi Ramazan Etkinliği

Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahi konseri ve semazen gösterisi düzenlendi.

Kevser Camisi önünde teravi namazı sonrası düzenlenen etkinlikte Belinay İlahi ve Semazen Grubu sahne aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerde üç kuşağın ramazanın manevi atmosferinde yoğrulduğunu söyledi.

Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban bayramlarının manevi hazdan faydalanma açısından medeniyetlerinin temelini oluşturduğunu belirten Demir, "İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeye teşriflerinin 100. yılında 25 Mayıs'ta 5 sanayi tesisinin temel atma töreni olacak. Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bin dönümün 10 bin dönüme çıkması için çalışmalar tamamlandı. Gelecekte 20 bin dönümlük organize sanayiye sahip olacak Havza." dedi.

Samsun merkezdeki OSB'nin bin 500 dönüm olduğuna işaret eden Demir, "Sanayi bölgesinde emeğimiz çok oldu. İnşallah sanayi tesislerinin yapılanmasında da bir olacağız. 5 tesis ve arkasından gelecek tesislerle Havza, Kuzey Anadolu'nun sanayi merkezi olacak." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de tüm İslam aleminde ramazan ayını eda etmenin hoşluğunun yaşandığını vurgulayarak, "İnşallah Gazi Mustafa Atatürk'ün ilçemize teşriflerinin 100. yıl dönümü olan 25 Mayıs Cumartesi günü birçok programımız var. Ayrıca aynı gün Havza Organize Sanayi Bölgesinde 5 sanayi işletmemiz temel atma töreni düzenleyecek. Aynı akşam Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenleyeceği iftar programına tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

Özdemir, daha sonra Belinay İlahi ve Semazen Grubu üyelerine çiçek verdi.

Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti İçe Başkanı Kadir Kayan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA