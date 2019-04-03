Havza Belediyesi Kandil Dolayısıyla Tatlı İkramında Bulundu

Havza Belediyesince Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı ikramında bulundu.

Etkinlikte Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen Sebahattin Özdemir, vatandaşların kandili kutlayarak tatlı ikram etti.

İkiz, kandillerin sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Hazreti Muhammed'in Cenabıhakk'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla halkımız birlik ve beraberlik içerisinde camilerimizi doldurdu. Allah'tan duamız, birlik ve beraberliğimizin devamı." dedi.

Özdemir de tüm İslam aleminin kandilini kutlayarak, "Bu geceki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İnşallah yine birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza hizmet için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA