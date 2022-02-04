Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret - Haberler
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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

AA, Mustafa Günay - Güncel
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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

LADİK, SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Özdemir ve Özel, Havza ile Ladik belediyeleri çalışmaları hakkında istişare ve değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede Havza ve Ladik ilçelerinin genel durumu, yapılan yatırımlar, hizmetler, hayata geçirilen projeler ile 2022 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ziyarette Havza Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da bulundu.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Sebahattin Özdemir, Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Havza, Güncel, Haber

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