Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
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Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü.

22.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:18

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan üç yaşındaki arkadaşı Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Itaperuna bölgesinde meydana geldi. Bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek dışarıya çıkarttı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun suya düştüğü ve bir süre çırpınarak suyun yüzerine doğru çıktığı; diğer çocuğun ise kolunu suya sokarak arkadaşını dışarıya çektiği görüldü. Kahraman Arthur'un annesi Poliana Console de Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Arthur arkadaşının hayatını kurtardı. Oğlumla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı

Kaynak: DHA

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