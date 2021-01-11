Havelsan İleti nasıl indirilir? İleti uygulaması nasıl kullanılır, nasıl giriş yapılır?

Son günlerde kafaları karaştıran "Hangi uygulamayı kullanacağız?" sorusuna, kamuda çözüm bulundu. Havelsan tarafından geliştiren İleti nasıl indilir? İleti uygulaması nasıl kullanılır, nasıl giriş yapılır? Havelsan kimin? Havelsan İleti özellikleri neler?

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle mobil teknolojilerin yaygınlaşması beraberinde siber saldırıların da sayısının artmasına neden olmaktadır. Artan bu saldırı tehditleri ile birlikte, mobil platformlardaki iletişim ve bilgi güvenliğinin önemi de artmaktadır. Bu kapsamda tasarlanan uygulamalardan biri de İleti oldu. Havelsan İleti uygulaması hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

HAVELSAN İLETİ NEDİR?

Günümüzde en çok tercih edilen popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının sağladığı güvenlik önlemlerine ek olarak, HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde kişisel anahtarlar yazılımsal olarak korunmakta ve anahtarların ele geçirilmesi engellenmektedir. Bu özelliği ile ileti güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır.

Kurumsal iletişimde bilgi güvenliğini sağlamak ve iletişim sağlanırken verilerin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için HAVELSAN ileti, kurumun kendi sunucularında çalışmaktadır. Yönetim konsolu ile kullanıcı ilklendirme, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

HAVELSAN İLETİ ÖZELLİKLERİ NELER?

İleti, bir mesajlaşma uygulamasından beklenen tüm özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar İleti ile mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme ve grup sohbetleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda İleti üzerinden konum ve medya paylaşımı yapmak da mümkün. İleti, hem iOS hem Android cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Karşılıklı Anlık Mesajlaşma

Güvenli Sesli ve Görüntülü Görüşme

Medya ve Lokasyon Paylaşımı

Kurum/Firma Sunucularına Kurulum

Yönetim Konsolu Aracılığı ile

Kullanıcı İlklendirme

Kurumsal Grup Yönetimi

Uygulama Güncelleme Yönetimi

Hata Ayıklama Kayıtları

HAVELSAN İLETİ NASIL İNDİRİLİR?

iOS ve Android desteği olan uygulama mobil cihazlara indirilebilir.

İLETİ BİREYSEL KULLANIMA AÇIK MI, HERKES KULLANABİLİR Mİ?

İleti'nin bireysel kullanıma sunulup sunulmayacağına dair geçtiğimiz aylarda açıklama yapan HAVELSAN, İleti'nin bireysel kullanıma açık olmayacağını, yalnızca kurum ve kuruluşlar için geliştirilen bir uygulama olduğunu belirtmişti.

HAVELSAN KİMİN?

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN; deneyimi, uzman çalışanları, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir markadır.

HAVELSAN; bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosisteminde yer alan firmaların çözüm ve ürünlerini de bir araya getirerek müşterilerine anahtar teslim çözümler sunan bir şirkettir.

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN;

Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri

Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik Çözümleri

alanlarında özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.