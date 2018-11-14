Havası Sert" Kentin Caddelerinde Yorganla Gezdiler - Sivas

Sivas'ta, işlek caddelerde sırtlarına aldıkları yorganla dolaşıp soğuğa dikkati çeken gençlerin sosyal medya hesaplarından bununla ilgili yaptığı paylaşım, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ilgisini çekti. Aydın, kendi sosyal medya hesabından da gençlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun, bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız." yorumu yaptı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü ve soğuk havasıyla bilinen Sivas'ta, üç arkadaş, kentin soğuna dikkati çekmek için sırtlarına sardıkları yün yorganla işlek caddelerde dolaştı.

Gençlerin, bununla ilgili sosyal medya hesaplarından, fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımları, aralarında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, gençlerin yorgana sarılı fotoğrafını, sosyal medya hesabından "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun, bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız." yorumuyla paylaştı.

Çok sayıda vatandaş da Aydın'ın paylaşımının altına Sivas'ın soğuğuna yönelik yorumlar yaptı.

Öte yandan, gençlerin kentin caddelerinde üzerilerindeki yorgan ile dolaşması, hem yanlarındaki bir arkadaşları tarafından kaydedildi, hem de Sivas Belediyesinin güvenlik kameralarına yansıdı.