Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen olay, duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Meksika'dan Teksas'taki bir havalimanına, cinsel organındaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışan 2 aylık hamile kadın, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

PREZERVATİFİN İÇERİSİNE KOYMUŞ

19 yaşında olduğu belirtilen genç kadının, uyuşturucu haplarını yuvarlak bir poşete sarmasının ardından prezervatife geçirdiği ve bu yöntemle cinsel organının içerisinde sakladığı tespit edildi.

YAKIN ZAMANDA YAKALANAN 3 KADINDAN BİRİ

Ekipler, hamile kadının aynı bölgede kısa süre içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanan 3 kadından biri olduğunu ifade etti. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, bu olayların ardından havalimanındaki denetimleri sıklaştırdı.

İşte kadının üzerinde yakalanan uyuşturucular: