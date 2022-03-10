Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı - Haberler

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Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı

ABD'nin Teksas eyaletinde cinsel organına sakladığı uyuşturucu maddeleri havalimanından geçirmeye çalışan 2 aylık hamile kadın, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadının hapları yuvarlak bir poşete sardıktan sonra prezervatife koyduğu, ardından da cinsel organına sakladığı belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen olay, duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Meksika'dan Teksas'taki bir havalimanına, cinsel organındaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışan 2 aylık hamile kadın, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

PREZERVATİFİN İÇERİSİNE KOYMUŞ

19 yaşında olduğu belirtilen genç kadının, uyuşturucu haplarını yuvarlak bir poşete sarmasının ardından prezervatife geçirdiği ve bu yöntemle cinsel organının içerisinde sakladığı tespit edildi.

YAKIN ZAMANDA YAKALANAN 3 KADINDAN BİRİ

Ekipler, hamile kadının aynı bölgede kısa süre içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanan 3 kadından biri olduğunu ifade etti. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, bu olayların ardından havalimanındaki denetimleri sıklaştırdı.

İşte kadının üzerinde yakalanan uyuşturucular:

Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Prezervatif, Cinsellik, Hamilelik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Cumali:

6 çarpı 2.54 eşittir 15.24...yani şaşılacak bişey yok DDD

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