Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
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Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 Fransız uyruklu şüpheli, bindikleri otobüste Kavacık'ta uygulama yapan trafik ekipleri tarafından yakalandı.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 Fransız uyruklu şüpheli, bindikleri otobüste Kavacık'ta uygulama yapan trafik ekipleri tarafından yakalandı. Havalimanında hırsızlık yaparken kameralara yakalanan ve polis tarafından kısa sürede tespit edilen 3 kişi, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Beykoz Kavacık'ta Cuma günü drone ile havadan trafik denetimi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu kez farklı bir denetime imza attı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gün içerisinde yaşanan çanta ve cep telefonu hırsızlık olayı, havalimanında görevli asayiş ekiplerini harekete geçirdi. Yolculardan gelen şikayeti değerlendiren ekipler, kısa sürede tüm kamera kayıtlarını inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yine takip edilen görüntülerle havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri tespit edilen 3 kişinin bindikleri otobüsün plakası ve eşgalleri tüm ekiplere bildirildi. 

Drone ile trafik denetimi yapan ekipler, bahse konu otobüsün denetim noktasına girmesi üzerine otobüsü durdurarak inceleme yaptı. Otobüste  eşgali verilen şüphelileri tespit eden trafik ekipleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Polis şüphelilerin çantalarında ve üstlerinde arama yaptı. Ekipler  Fransız uyruklu 3 kişiyi havalimanından gelen asayiş ekibine teslim etti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar
Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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