Havalı Tabanca Branşında Başarılı Sporcular, Vali İlhami Aktaş' I Ziyaret Etti
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Havalı Tabanca Branşında Başarılı Sporcular, Vali İlhami Aktaş' I Ziyaret Etti

Havalı Tabanca Branşında Başarılı Sporcular, Vali İlhami Aktaş' I Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Yıldızlar erkekler havalı tabanca yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olan Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün dereceye giren sporcuları, Vali İlhami AKTAŞ' ı ziyaret etti.

Yıldızlar erkekler havalı tabanca yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olan Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün dereceye giren sporcuları, Vali İlhami AKTAŞ' ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü sporcuları Bilal Sazak, Mustafa Serttaş, Recep Efe Selamsız ve Antrenör Hüseyin Şakar' la bir süre görüşerek sohbet etti.

Katıldıkları müsabakalarla ilgili sporculardan bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, sporcuları tebrik ederek, başarılarının daim olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandırılmak üzere tahsis edilen 2 adet Havalı tabancayı başarılı sporculara verdi.

Kaynak: Habermetre

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