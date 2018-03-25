Havaların Isınmasıyla Angut Kuşları Doğaya Çıktı

Havaların Isınmasıyla Angut Kuşları Doğaya Çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine baharın ilk günlerinde göçmen kuş angutlar gelmeye başladı.

Havaların Isınmasıyla Angut Kuşları Doğaya Çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine baharın ilk günlerinde göçmen kuş angutlar gelmeye başladı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış'ta, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla birlikte doğa ve yaban hayatı da canlandı. Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olması sebebiyle kışların uzun geçtiği ilçede, havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle, sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanın barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Deresinde, angut kuşu gibi yabani hayvanlar yerleşim yerleri yakınında görülmeye başlandı. - KARS

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