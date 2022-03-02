Havalar yeniden buz kesecek! Meteoroloji'den 63 ilimize sarı kodlu uyarı
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Mart ayına girilmesine rağmen soğuk havalar yeniden yurda döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 63 ilimiz için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerimizdeki vatandaşların hava durumuna karşı tedbirli olması istendi.
Türkiye'de Mart ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, aksi oldu. Kar yağışı ve yağmur yeniden etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta'yı birbirine bağlayan karayolu, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı temkinli olması için uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. 5 il için 'turuncu' 63 il için ise 'sarı' uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerinden itibaren Marmara dahil diğer tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.
Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Aksaray için 'yeşil' kodlu uyarı yapıldı. Geri kalan illerimize ise 'sarı' kodlu uyarı verildi.