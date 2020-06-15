Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye kurtardı
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde, evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtardı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye kurtardı
15.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:14

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde, evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtardı.

Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde oturan Mehmet Yalçın, bir ay önce evinin havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark etti. Bu sırada baykuşların annesi gelip gidince yavruların havalandırma boşluğuna düştüğünü, annelerinin de gelmediğini fark etti. Bunun üzerine Mehmet Yalçın, baykuşların çıkamayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köye geldi. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunun kapağını açarak 6 baykuşu bulundukları yerden kurtardı. Yavru baykuşlar, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. İtfaiye eri Çetin Güner, yavru baykuşları sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden çıkardıklarını söyleyerek, "İhbar üzerine köye geldik. 6 baykuşu kurtardık ve milli parklar müdürlüğüne haber verdik. Hemen geldiler sağ olsunlar. Baykuşları sağlıklı bir şekilde onlara teslim ettik" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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