Havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi
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Havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 81 sürücüye para cezası verildi.

12.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:46

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 81 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 81 sürücüye para cezası uygulandı.

Havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: AA

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