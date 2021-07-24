(Havadan fotoğraflarla) Müze olacak Feshane'nin restorasyonunun yüzde 60'ı tamamlandı

çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu yangınlar ve sonra tekrar yapılması üzerine bir tarihçesi var alanın.

çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel , "Çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu yangınlar ve sonra tekrar yapılması üzerine bir tarihçesi var alanın. İlk yapıldığı dönemden hemen sonra bir yangın geçirdiğini ve 1860'larda yeniden yapıldığını biliyoruz. Çeşitli dönemlerde geçirdiği restorasyon projeleri var. Bir süre sanayi tesisi olarak kullanılmış, Cumhuriyet döneminde depo olarak kullanıldığını biliyoruz. Yakın geçmişte sergi ve fuar alanı kullanıldı önemli bir süre boyunca. Geçmişte geçirdiği restorasyon süreçleri var en yakın 1998-99 döneminde bir restorasyon geçiriyor ama çoğunlukla yapılan müdahaleler özgün yapısını bozan müdahalelere dönüşüyor. Şu an biz kapsamlı bir restorasyon başlattık, özgün dönemine taşıyacak şekilde. Alanında uzman bir ekiple restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle yapı taşıyıcı duvarlarında büyük oranda restorasyonumuzu tamamladık. Bu yapının en karakteristik özelliği demir ayakları. Demir taşıyıcılar açısında özel bir eser, demir çatı makasları özgün döneminden kalma yapı elemanları. Bu demir elemanlarda konservasyon çalışmalarına başladık. Birkaç ay içerisinde çatıyı kapatma hedefindeyiz. Önümüzdeki yılın sonunda alanı tamamen kullanıma açmak, restorasyonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

"MÜZESİNDE İBB ENVANTERİNDE BULUNAN ÇOK ÖNEMLİ TASAVVUF ESERLERİ VAR"Oktay Özel, bir kültür vadisi yaratacaklarını ifade ederek, "Haliç'in hemen kıyısında, Haliç düzenlemesinin de tamamlandığı bir dönemde burada tasavvuf müzesi, edebiyat müzesi, kütüphanesi, çok fonksiyonlu sergi alanlarıyla ve çevre kullanımıyla önemli bir, kültürel, sanatsal alan oluşturma hedefindeyiz. Tasavvuf Müzesi'nden İBB envanterinde bulunan çok önemli tasavvuf eserleri var. Alanında uzman danışmanlarımız ve küratörlerimizle birlikte çalışma sürdürülüyor ve seçki yapılacak. Ayrıca yakın zamanda kamuoyunun takip ettiği ve İBB tarafından alınan 9 el yazma Kur'an'ı Kerim'ler var, onlar da burada sergilenecek ve önümüzdeki süreçte edineceğimiz envanterler burada sergilenecek. Yaklaşık 35 milyon lira değerinde bir sözleşme var, bu sözleşme bedeli içinde imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.





- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer