(Havadan fotoğraflarla) Müze olacak Feshane'nin restorasyonunun yüzde 60'ı tamamlandı
çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu yangınlar ve sonra tekrar yapılması üzerine bir tarihçesi var alanın.
"MÜZESİNDE İBB ENVANTERİNDE BULUNAN ÇOK ÖNEMLİ TASAVVUF ESERLERİ VAR"Oktay Özel, bir kültür vadisi yaratacaklarını ifade ederek, "Haliç'in hemen kıyısında, Haliç düzenlemesinin de tamamlandığı bir dönemde burada tasavvuf müzesi, edebiyat müzesi, kütüphanesi, çok fonksiyonlu sergi alanlarıyla ve çevre kullanımıyla önemli bir, kültürel, sanatsal alan oluşturma hedefindeyiz. Tasavvuf Müzesi'nden İBB envanterinde bulunan çok önemli tasavvuf eserleri var. Alanında uzman danışmanlarımız ve küratörlerimizle birlikte çalışma sürdürülüyor ve seçki yapılacak. Ayrıca yakın zamanda kamuoyunun takip ettiği ve İBB tarafından alınan 9 el yazma Kur'an'ı Kerim'ler var, onlar da burada sergilenecek ve önümüzdeki süreçte edineceğimiz envanterler burada sergilenecek. Yaklaşık 35 milyon lira değerinde bir sözleşme var, bu sözleşme bedeli içinde imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer