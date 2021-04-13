TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

TEM Otoyolu Kumburgaz Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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TEM Otoyolu Kumburgaz Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.  Kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle otomobilin üzerine devrildi. Kamyon daha sonra bariyere çarptı. Kamyonun kasasının altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, kum altındaki araca ulaşmak için uzun süre uğraştı. İtfaiye ekiplerinin  ulaştığı otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kazanın 500 metre ileride olduğunu belirten hafriyat kamyonu sürücüsü Osman Salihoğlu, "Sağ taraftan geliyorum. Arkamda görgü şahitleri de var. Birden kasıtlı gider gibi sola önüme kırdı. Benim arabama vurmasıyla kamyonun dengesi kayboldu. Aracı kontrol altında tutamadım. Bir müddet önümde sürüklendi. Araç dengesini kaybedince bariyerlere vurduk. Sonrasında devrildi" dedi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonrası yol trafiğe açılırken ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 


- İstanbul
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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