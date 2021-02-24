(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta sitelerde denetim yapıldı

ESENYURT 'ta bulunan sitelerde yapılan denetimlerde özel güvenlik görevlilerinin belgeleri ve kiracıların kira kontratları kontrol edildi. Denetimler havadan da görüntülendi. Esenyurt'ta bazı sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüz şekilde güvenlik görevlisi çalıştırıldığı ihbarı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sitelerin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı polis başmüfettişleri görevlendirdi. Bu kapsamda Esenyurt'ta sitelerde denetim yapıldı. Denetimlere, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 'nda görevli 15 Polis Başmüfettişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Görevli Vergi Denetmenleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli gelir uzmanlarının içerisinde olduğu 90 kişilik ekip katıldı. Denetimlerde polis başmüfettişleri sitelerde sunulan özel güvenlik hizmetini kontrol ederek, özel güvenlik yöneticilerine ve görevlilerine görev başı eğitimleri verdi. İstanbul'un en çok site yerleşiminin ve yabancı nüfusun olduğu Esenyurt'ta başlayan denetimlerin önce İstanbul genelindeki tüm sitelere ardından tüm Türkiye'de bulunan 6 bin 16 sitedeki 21 bin 924 özel güvenlik görevlilerinin denetlenmesine kadar devam edeceği öğrenildi. Denetimler havadan görüntülendi. Özel bir sitenin yönetim kurulu başkanı Zafer Turan, "İçişleri Bakanımızın konuyla duyarlı olması biz yöneticileri sevindirmişti. Bizim sitemizde 4 bin konuttan oluşuyor ve 15 bin kişi oturuyor. Yüzde 30 yabancılarımız var. Kim olduklarını bizlerde bilemiyoruz. Denetimler yapıldığı zaman hem site sakinleri huzurlu oluyor hem de biz." dedi.

DENETİMLERİN BİLANÇOSU

Bu arada, 12-15 Ocak 2021 tarihleri arasında özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak 102 sitede denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde ekipler özel güvenlik izni bulunan ve bu doğrultuda hizmet verilen yerlerin yanında 19 sitede "danışman, bekçiö adı altında izinsiz ve usulsüz bir şekilde 109 kişinin çalıştırıldığı tespit edildi. Tespit edilen 19 site yönetimine adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca denetlenen 70 sitede de eksik evrak ve aksaklık nedeniyle toplam 618 bin 972 lira para cezası uygulandı.

DENETİMLERİN BİLANÇOSUBu arada, 12-15 Ocak 2021 tarihleri arasında özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak 102 sitede denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde ekipler özel güvenlik izni bulunan ve bu doğrultuda hizmet verilen yerlerin yanında 19 sitede "danışman, bekçiö adı altında izinsiz ve usulsüz bir şekilde 109 kişinin çalıştırıldığı tespit edildi. Tespit edilen 19 site yönetimine adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca denetlenen 70 sitede de eksik evrak ve aksaklık nedeniyle toplam 618 bin 972 lira para cezası uygulandı.

(Fotoğraf)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı