(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)
30.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:05
Ersan SAN / ESENYURT'ta işçi taşıyan midibüs devrildi.
Ersan SAN/ ESENYURT'ta işçi taşıyan midibüs devrildi.
Esenyurt, TEM Otoyolu Esenyurt gişeleri Avcılar istikametinde işçi taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı