(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)

Ersan SAN/ ESENYURT'ta işçi taşıyan midibüs devrildi.

Esenyurt, TEM Otoyolu Esenyurt gişeleri Avcılar istikametinde işçi taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı