(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)
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(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)

30.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:05
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)

Ersan SAN / ESENYURT'ta işçi taşıyan midibüs devrildi.

Ersan SAN/ ESENYURT'ta işçi taşıyan midibüs devrildi.  

Esenyurt, TEM Otoyolu Esenyurt gişeleri Avcılar istikametinde işçi taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu


(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta midibüs devrildi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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