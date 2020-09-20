(Havadan fotoğraflarla) Orman gözetleme kulelerinde kesintisiz görevdeler Anıl UÇAN / ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) orman yangınlarının erken fark edilebilmesinin orman alanlarına hakim tepelere konuşlandırılan yangın gözetleme kuleleri ile sağlanıyor.

Anıl UÇAN / ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) orman yangınlarının erken fark edilebilmesinin orman alanlarına hakim tepelere konuşlandırılan yangın gözetleme kuleleri ile sağlanıyor. İstanbul'da toplamda 15'i sabit 31 kule bulunuyor. Kulelerde ekiplerin kesintisiz gözlem halinde olduklarını belirten Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "Kulecilerimize ek olarak da kameralar, termal kameralarla bunlar desteklenmektedir ve bu şekilde de olası bir yangını hızlı bir şekilde haber alıyoruz ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI DONATIMLI

Kuleler, orman yangınları açısından riskli bölgelerde, birbirini görecek şekilde yüksek rakımlı yerlerde kuruluyor. Çıplak gözle yapılan gözlemler, dürbün ve kamera sistemleriyle de destekleniyor. Kule görevlisi duman gördüğünde en yakın ekibe çıkma talimatı veriyor. Yangın koordinasyonuna ve ilgili orman işletme şefine telsiz veya telefonla hemen bilgi veriliyor. Ayrıca tüm kuleler elektrik kesintilerine karşı 48 saat çalışacak şekilde sistemlerle donatılmış durumda çalışıyor.

Sarıyer'de bulunan Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi, 2017 yılında hizmete girdi. 238 metre yüksekliğinde olup son teknoloji ürünleriyle donatılmış durumda çalışıyor. Boğazın Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan ormanlık alanları gözetleyen kulede ekipler kesintisiz görev yapıyor.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, İstanbul'daki yangın gözetleme kuleleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kuleler, kesintisiz aktif olan kulelerimizdir. Hiçbir zaman kapanmaz. Daima aktif olan daima ormanlık alanı gözetleyen tesislerimizdir. Kulecilerimiz vardiya usulü çalışırlar. Kule görevlisi 360 derece gözetleme yaparak bazen dürbünle bazen çıplak gözle yaparak ormanlık alanda görmüş olduğu herhangi bir dumanı anında en yakın ekibi çıkararak orman yangınına müdahale etmek ve merkeze bilgi vermekle görevlidir. Bu amaçla eğitilmişlerdir. Yöreyi en iyi şekilde bilenlerdir. Mıntıkaları bilirler" şeklinde konuştu.

360 DERECE TARAMA YAPIYORLAR

Sarıyer'de bulunan yangın gözetleme kulesinin 3 yıldır hizmet verdiğini belirten İkram Çelik, şunları söyledi:

"Bu kulemiz, boğazın Avrupa Yakasında bulunuyor ama iki yakayı da girişten itibaren gözetleyen bir kulemiz. Bu kulemiz şu ana kadar boğazda çıkan bütün yangınları bize telsiz sistemiyle anında bildirmiştir ve bu erken müdahaleler sayesinde bu yangınları büyümeden söndürmemize fırsat tanımıştır. İstanbul'da 15 tane sabit kulemiz var aynı bunun gibi yani insanlı, sabit kulelerimizin görmediği daha riskli ve hassas olan bölgelerde de ekstra gözetleme için mobil kulelerimiz var 16 tane. Bu mobil kulelerimiz güneş enerji sistemi ile çalışan, üzerinde kamerası da olan ve 360 derece tarama yapan kulelerimizdir. İstanbul ilinin Çatalca'dan Şile'ye kadar olan özellikle orman yangını riski açısından yüksek olan yerlerde böyle 15 tane sabit kulemiz mevcut. ve bu kulelerde kulecilerimiz her saat gözetleme yapmaktadır. Kulecilerimize ek olarak da kameralar, termal kameralarla bunlar desteklenmektedir ve bu şekilde de olası bir yangını hızlı bir şekilde haber alıyoruz ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz."

ORMANLAR BİZE EMANET

7 yıldır Yangın Gözetleme Kulecisi olarak görev yapan Emir Fidan, yaptığı işi kutsal olarak gördüğünü belirterek, " Tabii işimiz gereği sürekli dikkatli olmamız gerekiyor. Ormanlar bize emanet. Biz bu yükseklikte bütün havaları gözlemlemeye çalışıyoruz. Bazen puslu hava oluyor. Sisli hava oluyor. Biz de bazen dürbünle bakma gereği duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA