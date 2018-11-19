Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı'ndan Tepki Çeken Paylaşım: Seçimlerde Kadın Adaylara Oy Vermeyeceğim

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin bazı illerdeki adayları belli olmaya başlarken Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti.

"İYİ BİR EV HANIMI OLMAK, BAŞKAN OLMAKTAN ÇOK DAHA ELZEMDİR"

Prof. Dr. Mehmet Karalı twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

"İLAN EDİYORUM, Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan yada Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına OY VERMEYECEĞİM." ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın o tweeti;

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın yerel seçimlerdeki kadın adaylara yönelik bu yaklaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.