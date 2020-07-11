"Havacılık Şenliği" başladı
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"Havacılık Şenliği" başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Havacılık Şenliği" başladı.

11.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:24

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Havacılık Şenliği" başladı.

Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi, Gölyaka Hava Sporları Derneği ve TULPAR Sportif Havacılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen festivale yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Sporcular, 970 rakımlı Bakacak köyü mevkisinden atlayarak yamaç paraşütü yaptı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hava sporları için gayet elverişli olduğunu söyledi.

Sporcuların 970 rakımlı bir tepeden Kültür Park'a iniş yaptıklarını anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemlerde hava festivali şeklinde gerçekleştirilen etkinliği bu yıl şenlik adı altında organize ettik. Bugün alana gelen sporcular akşam saatlerine yakın atlayışlarını gerçekleştirmeye başladı. Yarın da paramotor ve paraşüt atlayışları ile devam edecek şenliğimizde ayrıca çeşitli etkinlikler olacak. Çocuklarımız için birtakım etkinliklerimiz olacak."

Vatandaşları yarın akşama kadar sürecek şenliğe davet eden Demircan, amaçlarının vatandaşların büyük ve geniş alanda yapılan bu etkinlikte stres atmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

'Havacılık Şenliği' başladı

Kaynak: AA

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