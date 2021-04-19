Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soğuk havalara dondurmacıları vurdu

İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL - Haberler | Güncel

Soğuk havalara dondurmacıları vurdu -Dondurma satıcısı İbrahim Özdemir; Bu sene biraz havaların serin geçmesi işlerimizi çok etkiledi" -"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik" Bu yıl havaların geç ısınması ve Korona virüs (Covit-19) etkisiyle...

Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Soğuk havalara dondurmacıları vurdu

-Dondurma satıcısı İbrahim Özdemir;

Bu sene biraz havaların serin geçmesi işlerimizi çok etkiledi"

-"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik"

BİLECİK - Bu yıl havaların geç ısınması ve Korona virüs (Covit-19) etkisiyle dondurmacıların satış planları sekteye uğradı.

Özellikle nisan ayında Türkiye'nin standart hava koşullarının oluşmadığına dikkat çeken Bilecikli dondurmacılar, pandeminin de etkisiyle dondurma satışlarının yüz güldürmediğini bildirdi. Bilecik'te üç kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını, dede mesleği olan dondurmacılığı icra ettiğinin altını çizen İbrahim Özdemir, hava sıcaklıklarının artmamasından dolayı bu yıl dondurma satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Son zamanlarda havaların kapalı, yağmurlu ve soğuk geçtiğini, vatandaşların ise dondurma yemek için güneşin kendini göstermesini beklediğini anlatan Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı biraz daha iyiydi işlerimiz. Bu sene biraz serin geçiyor havalar işlere etkisi oldu. Geçen seneye nazaran işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi.

"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik"

Satışların düşmesinde havaların soğuk olması kadar pandeminin de etkisi olduğunu vurgulayan ancak bu açığı tatlı satışlarıyla dengelediklerini belirten Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı biraz daha iyiydi işlerimiz. Ramazanın gelmesiyle beraber tatlı satışlarımıza da başladık. Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlılarımızla Ramazan ayının gelmesiyle çok şükür dengeliyoruz. Satışların düşmesinde dediğim gibi havaların soğuk olmasıyla birlikte pandeminin de bayağı etkisi oldu. Havaların ısınmasını ve pandemi illetinden kurtulmayı esnaflar olarak bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Soğuk havalara dondurmacıları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Mehtap Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Soğuk havalara dondurmacıları vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:59:49. #1.15#

title