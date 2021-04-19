Soğuk havalara dondurmacıları vurdu

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Soğuk havalara dondurmacıları vurdu -Dondurma satıcısı İbrahim Özdemir; Bu sene biraz havaların serin geçmesi işlerimizi çok etkiledi" -"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik" Bu yıl havaların geç ısınması ve Korona virüs (Covit-19) etkisiyle...

Soğuk havalara dondurmacıları vurdu

-Dondurma satıcısı İbrahim Özdemir;

Bu sene biraz havaların serin geçmesi işlerimizi çok etkiledi"

-"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik"

BİLECİK - Bu yıl havaların geç ısınması ve Korona virüs (Covit-19) etkisiyle dondurmacıların satış planları sekteye uğradı.

Özellikle nisan ayında Türkiye'nin standart hava koşullarının oluşmadığına dikkat çeken Bilecikli dondurmacılar, pandeminin de etkisiyle dondurma satışlarının yüz güldürmediğini bildirdi. Bilecik'te üç kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını, dede mesleği olan dondurmacılığı icra ettiğinin altını çizen İbrahim Özdemir, hava sıcaklıklarının artmamasından dolayı bu yıl dondurma satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Son zamanlarda havaların kapalı, yağmurlu ve soğuk geçtiğini, vatandaşların ise dondurma yemek için güneşin kendini göstermesini beklediğini anlatan Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı biraz daha iyiydi işlerimiz. Bu sene biraz serin geçiyor havalar işlere etkisi oldu. Geçen seneye nazaran işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi.

"Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik"

Satışların düşmesinde havaların soğuk olması kadar pandeminin de etkisi olduğunu vurgulayan ancak bu açığı tatlı satışlarıyla dengelediklerini belirten Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı biraz daha iyiydi işlerimiz. Ramazanın gelmesiyle beraber tatlı satışlarımıza da başladık. Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlılarımızla Ramazan ayının gelmesiyle çok şükür dengeliyoruz. Satışların düşmesinde dediğim gibi havaların soğuk olmasıyla birlikte pandeminin de bayağı etkisi oldu. Havaların ısınmasını ve pandemi illetinden kurtulmayı esnaflar olarak bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL