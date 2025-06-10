HAVA DURUMU VAN: 11 Haziran 2025 yarın Van'da hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!
11 Haziran 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Van'da sıcaklık değerleri nasıl olacak? 11 Haziran Çarşamba günü Van'da yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan rüzgarlı hava dalgası, Van'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…
YARIN VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu genel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacak. Gün içerisinde sıcaklıklar düşecek.
Van Hava Durumu Özeti (11 Haziran 2025)
Hava durumu: Sağanak yağışlı ve gök gürültülü
En yüksek sıcaklık: 23°C
En düşük sıcaklık: 12°C
Hissedilen sıcaklık: 16.6°C