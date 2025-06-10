HAVA DURUMU VAN: 11 Haziran 2025 yarın Van'da hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan rüzgarlı hava dalgası, Van'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

YARIN VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu genel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacak. Gün içerisinde sıcaklıklar düşecek.

Van Hava Durumu Özeti (11 Haziran 2025)

Hava durumu: Sağanak yağışlı ve gök gürültülü

En yüksek sıcaklık: 23°C

En düşük sıcaklık: 12°C

Hissedilen sıcaklık: 16.6°C

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Van hava durumu