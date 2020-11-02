Hava durumu nedir? Hava durumu nasıl belirlenir? Hava durumu nasıl önceden tahmin edilir? Hava durumunu ne etkiler?

Hava durumları günlük hayatımızın en önemli parçalarından birisi. Özellikle her gün dışarıda olmak durumunda kalan vatandaşları her gece yatmadan önce ertesi günü hava durumu nasıl olacak şeklinde birçok kez arama yaptıkları aşikar. Peki, hava durumu nedir? Hava durumu nasıl belirlenir? Hava durumu nasıl önceden tahmin edilir?

Hava durumu hem günlük hem anlık hem haftalık hem aylık belirlenen ve devlet bağlantılı resmi sitelerde merak eden herkesin bilgisine sunulan bir çeşit bilgi kümesi olarak karşımıza çıkar. BU noktada biz kullanıcıların aklına şu soru düşer: Hava dumu tam olarak nedir? Hava durumu neye göre belirlenir? Hava durumunu ne etkiler?

HAVA DURUMU NE DEMEK?

Hava durumu ya da kısaca hava, yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önüne almak koşuluyla atmosferin belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hali. Bazen çoğul olarak havalar şeklinde kullanılır. Hava durumu kavramı ile genellikle uzun dönemde gerçekleşen yani iklimsel değişimler değil, atmosferdeki kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir. Gökyüzünün görüş, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özelliklerini ifade eder.

HAVA TAHMİN RAPORLARI NEDİR?

Belirli bir bölgedeki mevcut hava durumu hava raporu, gelecekte beklenen durumlar ise hava tahmini şeklinde, ilgili meteoroloji otoriteleri tarafından yayımlanır.

HAVA DURUMU NASIL BELİRLENİR?

Hava Tahmini; Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

Hava Tahmini Üç Aşamalıdır:

Gözlemler Analiz Tahmin

Gözlem

Hava Tahminlerinde Gözlemler ve kullanılan ürünler aşağıdaki gibidir.

Yer Gözlemleri

Gemi Gözlemleri

Yüksek Atmosfer Gözlemleri

Radar Ürünleri

Uydu Görüntüleri

Otomatik Meteoroloji İstasyonları Verileri

Yer Gözlemleri

Meteorolojide saatlik yer gözlemi (SİNOPTİK) ve iklimsel gözlem (KLİMATOLOJİK) olmak üzere iki çeşit yer gözlemi yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler hava tahmininde kullanılan gözlemlerdir.

Sinoptik Gözlemler; bütün dünyada meteoroloji istasyonlarında GMT saatine göre aynı anda yapılır. Bu saate göre, İngiltere'deki Grinwich'ten geçen boylam derecesi başlangıç kabul edilir ve bu başlangıç boylamında 12.00 GMT'de yapılan bir sinoptik rasat mahalli olarak Türkiye'de öğleden sonra 15.00'de, Hindistan'da akşam 18.00'de, Avustralya'da gece 22.00'de ve Orta Amerika'da ise sabah 05.00'de yapılır. Bu gözlemlerin hepsi de 12.00 GMT gözlemi olarak isimlendirilir.

Sinoptik gözlemler; GMT saati ile her saat ve üçer saatlik aralıklarla yapılır. 00.00, 06.00, 12,00, 18.00 GMT'de yapılan gözlemler Ana Sinoptik; 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 GMT'de yapılan gözlemler de Ara Sinoptik Gözlem olarak isimlendirilir. Havaalanlarında bulunan istasyonlarda ayrıca Havacılıkla ilgili METAR ve AERO gözlemleri de yapılmaktadır.

Yer gözlemlerinde;

Rüzgar; yönü, hızı ve hamlesi

Hava sıcaklığı

İşba sıcaklığı, ıslak termometre sıcaklığı, nispi nem ve su buharı basıncı,

Toprak üstü minimum sıcaklığı

Hava basıncı; aktüel basınç, deniz seviyesine indirgenmiş basınç ve tandans durumu ile miktarı.

Hava hadiseleri; halihazır ve geçmiş hava

Yatay görüş uzaklığı

Bulutluluk; kapalılık miktarları, cinsleri ve taban yükseklikleri

Yerin hali, toplam ve taze kar kalınlığı

Günlük buharlaşma, güneşlenme ve radyasyon miktarları

Yağış miktarı ve günlük toplam yağış miktarı

Deniz; su sıcaklığı, Denizin hali ve denize doğru görüş uzaklığı

Ölçülen bu değerler kodlanarak milli meteoroloji merkezlerine buradan da uluslararası toplama merkezlerine gönderilir. Uluslararası merkezde toplanan bilgiler tekrar bütün ülkelere dağıtılır.

Gemi Gözlemi

Yer gözlem istasyonlarında ölçülen meteorolojik olaylar ve elemanlar gemilerde yapılan gözlemlerde de ölçülür. Tek fark gemilerin hareketli olmalarıdır. Ölçülen değerler geminin bulunduğu yerin enlem ve boylamı ile birlikte bildirilir.

Yüksek Hava Gözlemi

Atmosferin üst tabakaları için gözlem yapan istasyonlarda radyo vericili gözlem aleti, hidrojen veya benzeri hafiflikte gazla doldurulmuş bir balona bağlanarak atmosfere bırakılır. Bu balonlarla 30-40 km yüksekliğe kadar çıkabilen ölçüm cihazı; Belirli basınç seviyelerinin yüksekliğini, Bu seviyelerdeki sıcaklık ve nemi, Rüzgar yön ve şiddetini; Ölçerek radyo sinyalleri ile yer istasyonuna gönderir. Bu işlem 00:00 ve 12:00 UTC'de olmak üzere günde iki kez tekrarlanır. Yurt genelinde 8 yerde (Ankara, Adana, Samsun, İstanbul, İzmir, Isparta, Diyarbakır, Erzurum) günde iki defa olmak üzere GPS teknolojisi destekli Yüksek Atmosfer Gözlemleri yapılmaktadır.

Otomatik Gözlem İstasyonları

Tüm ülkeye yayılmış olan gözlem ağımızda toplam 861 olmak üzere;

755 OMGİ (Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu),

8 Yüksek Atmosfer Gözlem İstasyonu (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Isparta, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır)

56 Havaalanı OMGİ (Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu),

42 Deniz Gözlem İstasyonu,

Meteoroloji istasyonlarında yapılan ölçümlerin tamamı otomatik olarak ölçülüp kodlanarak hata oranı en aza indirilmiş olarak ilgili yerlere iletilir.

Analiz

Toplanan yer seviyesi ve yüksek atmosfer gözlem verileri haritalara işlenir. Yer haritaları, yer seviyesinde belirli saatlerde yapılan gözlemlerin harita üzerine işlenmesi ve izobarların (eş basınç eğrileri) çizilmesiyle elde edilir. Yer haritaları basınç, sıcaklık, havanın kapalılık miktarı ve bulut türleri, görüş uzaklığı, rüzgar yön ve hızı ile yağış ve diğer meteorolojik olayların bilgilerini içermektedir.

Yüksek Seviye haritalarında ise 850, 700, 500 ve 300 hPa gibi basıç seviyelerinde atmosferin Meteorolojik görünümü analiz edilmektedir.

Yüksek Seviye haritalarında analiz edilen parametreler;

Rüzgar,

Sıcaklık,

Nem,

Yükseklik,

Basınç,

Kontur,

İzoterm,

İzoteks,

Jet Akışları

apılan bütün analizler; atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgar, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi olan sayısal hava tahmini ile de mukayese edilir.

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgar, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemine "Sayısal Hava Tahmini" denir.

Türkiye'de Kullanılan Sayısal Hava Tahmin Modelleri

Kısa Vadeli Hava Tahminine Yönelik Kullanılan Modeller

Mm5 Modeli (5 th Generation Mesoscale Model)

ALADIN (Aire Limite Adaptation dynamique Developpement International)

WRF Modeli (Weather Research Forecasting)

Orta Vadeli Hava Tahminine Yönelik Kullanılan Modeller

ECMWF Deterministik Model

ECMWF'nin Operasyonel Demet Yöntemi (Clustering)

Grup Ortalaması (Ensemble mean) ve Farklar

Meteogramlar, Tüp Yöntemi, EPS Olasılık Haritaları.

Denizlerimize Yönelik Tahmin Modelleri

ECMWF Dalga Modeli

METU3 Yerel Dalga Tahmin Modeli:

Model Sonuçlarına Uygulanan İstatistiksel İşlemler (Kalman Filtresi) Verifikasyon

Bölgesel İklim Modelleri

RegCM3 Bölgesel İklim Modeli, PRECIS Bölgesel İklim Modeli

Toz Taşınım ve Hava Kalitesi Modelleri

ETAToz Modeli, EURAD Modeli, HYSPLIT Model

Tahmin

Yapılan yer, yukarı seviye, uydu, radar ve sayısal tahmin analizleri son defa bütün uzman ve tecrübeli personelin katıldığı brifingde tekrar değerlendirilir ve hava tahmin raporları, denizlerimiz için Deniz Tahmin Raporları oluşturularak varsa meteorolojik uyarılara karar verilir.

Buna ilaveten; Kuvvetli Meteorolojik hadiselere bağlı can ve mal kayıplarını azaltmak amacı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı uyarılara ek olarak Bölge Müdürlükleri merkezlerinde 24 saat esasına göre çalışan Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri, sorumluluk sahasındaki il ve ilçeler için günlük ve beş günlük hava tahminleri yapmakta, gerektiğinde Meteorolojik verilere göre Meteorolojik Uyarılar yayınlanmaktadır.

GÜNCEL HAVA DURUMUNU NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİZ?

Güncel hava durumunu metorolojinin remi SİTESİNDEN takip edebilirsiniz.