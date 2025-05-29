HAVA DURUMU MERSİN: 29 Mayıs 2025 Perşembe günü Mersin hava durumu nasıl? Mersin 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan değişken hava koşulları, Mersin'de de hava sıcaklıklarını etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 29 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 29 Mayıs 2025 Mersin'de hava durumu nasıl? Mersin'de yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

MERSİN'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü Mersin genelinde hava durumu, gün boyunca gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağışlı seyredecek. Meteoroloji kaynaklarından elde edilen tahminlere göre, gün içinde en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık ise 21 derece olacak. Hissedilen sıcaklıkların ise 23 derece civarında olması bekleniyor.

MERSİN'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Mersin hava durumu