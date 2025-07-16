HAVA DURUMU KAYSERİ: 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava koşulları, Kayseri'de de sıcaklıkları etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 17 Temmuz Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 17 Temmuz Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri'de yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

YARIN KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Kayseri'de hava güneşli ve açık olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük seviyelerde seyrederken, vatandaşları bunaltıcı sıcaklıklar bekliyor.

Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 35 dereceye kadar çıkacak, gece saatlerinde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Rüzgârın hafif esmesi beklenirken, nem oranının düşük olması nedeniyle sıcaklık doğrudan hissedilecek.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kayseri hava durumu