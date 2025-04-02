HAVA DURUMU DİYARBAKIR: 2 Nisan Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için paylaştığı güncel Diyarbakır hava durumu tahminlerine göre, kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Diyarbakır'ın kuzey bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gün içerisindeki sıcaklıkların en yüksek 19°C, en düşük ise 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU DİYARBAKIR

Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Havanın nem oranı yaklaşık %65 olacak. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde görülecek olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da hava durumu