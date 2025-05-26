HAVA DURUMU ANTALYA: 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Antalya'da hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, Antalya'da da hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Antalya'da hava yer yer parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Peki, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BUGÜN ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu

En düşük sıcaklık: 23°C

En yüksek sıcaklık: 31°C

Nem oranı: %65

Rüzgar hızı: 14 km/s

Basınç: 1004 mb

Bulut oranı: %31

Görüş uzaklığı: 24 km

ANTALYA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Antalya'da hava durumu